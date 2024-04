Castelfrettese espugna la tana dei Portuali

portuali

0

castelfrettese

2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (36’ st Sbrolla), Savini, Severini (19’ st Forabosco), Candolfi, Lazzarini (32’ Santoni), Pascali (26’ st Sandroni), Mascambruni (32’ pt Giampaoletti), De Marco.

All. Ceccarelli

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini, Scortechini, Sampaolesi, Simone, Mazzarini (35’ Mechri), Zannini (36’ st Mosciatti), Rocchi (42’ st Ginesi), Palazzi (10’ pt Capitani), Beta.

All. Carta

Arbitro: Malascorta di Jesi

Reti: 6’ pt Palazzi; 48’ st Mechri

Passo falso dei Portuali Dorica che vengono superati dalla Castelfrettese. Passano appena sei minuti e la Castelfrettese si proietta avanti, grazie ad una punizione di Palazzi: il trequartista disegna una parabola che diventa imprendibile per Tavoni e si spegne in fondo al sacco. In pieno recupero, il subentrato Mechri finalizza un’azione di rimessa e raddoppia.