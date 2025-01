Tre chili di cocaina in auto: ventenne arrestato in A14 a Pesaro

Pesaro 17 gennaio 2025 – Aveva in auto un bagaglio ‘prezioso’, il ventenne, diretto a Sud, che il 13 scorso è stato arrestato con 3,3 chili di cocaina nascosti dietro il cruscotto della sua macchina. La droga era suddivisa in panetti, coperti dal contachilometri.

Tutto accade lunedì scorso quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano intercettano nel tratto pesarese dell’A14 un veicolo diretto nel Sud Italia con un giovane a bordo che procedeva con un’andatura anomala a forte velocità.

Durante il controllo il conducente si mostra molto agitato: ma i poliziotti si accorgono soprattutto che la macchina ha il quadro strumenti dissestato, come se qualcuno lo avesse smontato e rimontato. Da lì una verifica più accurata.

Una volta estratto il contachilometri dalla sede, spunta una intercapedine nella quale erano presenti 3 panetti avvolti in cellophane contenente appunto la “cocaina”. Il 20enne viene arrestato e portato al carcere di Villa Fastigi in attesa del processo, mentre la droga viene sequestrata, così come il denaro in contante, 884 euro. Ora le indagini della procura di Pesaro per capire dove il giovane si era rifornito e dove stava andando.