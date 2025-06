Con Calicity 20 cantine fanno scoprire i loro sapori

Domani c’è Calicity, l’evento estivo che celebra il vino e i prodotti del territorio. Appuntamento in via Passeri, dalle 18 alle 24, con una selezione di 20 cantine e produttori locali. Poi la musica, i profumi e i sapori che trasformeranno la strada in una passeggiata enogastronomica a cielo aperto. "Una delle iniziative più partecipate, arrivata alla 5ª edizione. Nata da un’idea di RivieraBanca, è stata portata avanti dal Comune e dalle associazioni di categoria. Quest’anno, per l’organizzazione, ci siamo affidati a Connubio di Vino, che insieme all’associazione di via Passeri ha svolto un lavoro prezioso mettendo in sinergia tante realtà locali, tra aziende, attività commerciali, bar, ristoranti", ha detto l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci. La serata è aperta a tutti gratuitamente. Per chi vuole degustare i prodotti delle cantine il prezzo del ticket è di 15 euro, che comprende 5 consumazioni, un calice e un portacalice per vivere l’esperienza in libertà. Il biglietto si può ritirare in uno dei due ingressi ufficiali, lato Biblioteca San Giovanni e Harnold’s. Ad annunciare la novità di quest’anno è Mirko Romani di Connubio di Vino: "Il vino e i prodotti locali del territorio sono i protagonisti di Calicity, ma è giusto ricordare che si deve bere responsabilmente, ma soprattutto se si guida non si beve. Per questo abbiamo deciso di “premiare“ con un kit gratuito composto da analcolico e cibo in collaborazione con Rossini Bistrot e Rossini Bakery per chi, sabato sera, guiderà. L’autista dovrà recarsi in uno dei due ingressi, insieme ai 4 amici che trasporta in macchina e ritirare il kit". Le cantine e produttori protagonisti di Calicity 2025 sono: Di Sante, Fiorini, Villa Ligi, Morelli, Tenuta Santi Giacomo e Filippo, Cignano, Azienda Agricola Bucchini, Marcolini, Rovelli, Pisaurum, Conventino, De Leyva, Tenuta Barbarossa, Anniballi, Terracruda, Selvagrossa, Bruscia, Luca Tenti e l’olio dell’Azienda Agricola Francesco Casoli.Ristoranti, bar e locali di via Passeri rimarranno aperti per tutto l’evento, anche con una ricca selezione di finger food, menù da accompagnare alla degustazione. Calicity 2025 è un evento organizzato dal Comune di Pesaro, con Connubio di Vino, con la collaborazione di RivieraBanca, via Passeri, Confcommercio, Cna Pesaro e Urbino, Confartigianato Pesaro e Urbino, Confesercenti Pesaro e Urbino e Siprem.

Luigi Diotalevi