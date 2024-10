Con “Famiglie al Museo“ divertimento e conoscenza

Un coinvolgente percorso tra borghi e musei è in programma domenica per celebrare la Giornata delle Famiglie al Museo (FAMU), all’insegna dell’archeologia, dell’artigianato e della storia del territorio. "Celebriamo la Giornata Nazionale della Famiglia al Museo, un giorno di festa che intreccia la dimensione culturale con quella della famiglia – afferma il vicesindaco Daniele Vimini; le proposte che la città e i nostri borghi offrono sono molteplici e capaci di soddisfare il pubblico più esigente, e in questa prospettiva si inseriscono gli eventi presentati da Museo Archeologico Oliveriano, Associazione L’Anfora e Museo Pac: sarà una giornata da godersi al meglio, ricca di occasioni per esplorare la cultura e la storia del nostro territorio".

"E’ una giornata speciale, pensata per i più piccoli e i loro genitori e per far sì che si possa vivere il Museo in modo non canonico, in una dimensione giocosa adatta anche a chi non è solito frequentare musei – spiega Brunella Paolini, direttrice Ente Olivieri –. La giornata avrà un taglio trasversale, una sorta di viaggio che tocca i borghi di Novilara, con cui abbiamo un legame essendo il luogo di ritrovamento della Necropoli, e Candelara, sede del Museo Pac, fino ad arrivare al nostro Museo Archeologico: vedere i più piccoli animare le Sale del Museo è sempre un’emozione indescrivibile".

"Lavorare in questa dimensione è stimolante – conferma Maris Galdenzi, presidente Associazione L’Anfora di Novilara –. Il Museo negli ultimi anni ha abbandonato la sua prospettiva di sacralità per immettersi in una dimensione più aperta, in cui la cultura possa intrecciarsi con una divulgazione più vivace e insolita, lasciando spazio per organizzare eventi che possano arrivare anche ai più piccoli attraverso il gioco". La giornata si articola in tre momenti: alle 10 l’appuntamento è a Novilara, al Centro Archeologico (via delle Scuole Nuove 18) dove Vanessa Lani, archeologa e direttrice della Rete Museale della Via Flaminia, accompagnerà i partecipanti in “A spasso coi Piceni“, un orienteering archeologico a Novilara. Sempre a Novilara l’Associazione Teuta Senones Pisaurensis allestirà un accampamento storico ispirato alle usanze dei Galli Senoni. L’attività è gratuita. Info al 349 3069713 o al 339 37037313.

Alle 15 sarà la volta di Candelara con “Alla scoperta del mondo dei filati“: dopo la visita guidata al PAC Museo Arte Tessile, Ricamo, Taglio e Cucito (via Pieve 5). "Contribuiremo ad arricchire la giornata con un laboratorio esperienziale di tessitura in cui sia gli adulti che i bambini potranno cimentarsi dopo aver conosciuto la storia del Museo" racconta Mary Paolucci, animatrice del Museo. La giornata si concluderà al Museo Archeologico Oliveriano, dove il fondatore, Annibale degli Abbati Olivieri, accoglierà tutti per una visita guidata nel Museo sfidandoli poi in un’appassionante “Caccia al Reperto“ tra le sale del Museo: previsti due turni: alle 17 e alle 18.15. L’attività, a cura di Luca Cangini ed Eleonora Colli, è gratuita. Prenotazione info@oliveriana.pu.it e WhatsApp 338 4324889.

Luigi Diotalevi