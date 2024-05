Con “Urbino in gioco“ tutti in un bel labirinto

La nona edizione di “Urbino in gioco“, festival organizzato da Pro Loco Urbino e Ludoteca Club Iddu in occasione della Giornata mondiale del gioco, sarà la prima a tema: l’argomento scelto è il labirinto. La manifestazione si svolgerà alla Fortezza Albornoz, da domani al 2 giugno, e ogni attività sarà gratuita.

"Il programma sarà ricco già dal venerdì – spiega Nicola Betti, presidente della Pro Loco –. Avremo conferenze, ospiti di rilevanza internazionale dal mondo ludico, giochi di strada con Mastro Edera, giochi giganti e una ludoteca con centinaia di titoli da provare. Lanceremo anche il Gmg Award, il premio della Giornata mondiale del gioco, che assegneremo ogni anno a personaggi che si siano spesi per la promozione culturale del gioco: il primo andrà a Beniamino Sidoti, autore, scrittore e ludologo, tra i fondatori di Lucca Comics&Games. Ci saranno poi attività in collaborazione con realtà locali, come Le contrade di Urbino e i trampolieri di Schieti, il patrocinio del Comune di Urbino, dell’Università Carlo Bo e di Pesaro Capitale della cultura italiana 2024, la presenza della rivista “Io gioco“ e un punto informazioni".

L’evento si aprirà venerdì alle 18 e saranno già presenti lo stesso Sidoti e Andrea Angiolino, uno dei più noti autori italiani di giochi. Sabato la giornata clou, con attività di mattina (10,30 - 12,15), pomeriggio (15,30 - 20) e sera (dalle 23). Via ai giochi alle 10.30 anche di domenica, con l’ultima parte dalle 16 fino a fine pomeriggio. "Avremo anche un labirinto gigante, costruito da Nicola Betti e dal professor Luca Mulazzani, dell’Università di Bologna, che conterrà un labirinto digitale, Codymaze, elaborato dal professor Alessandro Bogliolo di Uniurb – spiega Alessio Spalluto, responsabile culturale dell’evento –. Poi ci sarà la “Labyrint solving cup“, trofeo che assegneremo a chi mostrerà la miglior capacità di risoluzione. Occasione unica sarà “Giochillo live“, riproposizione dal vivo, a tema Urbino e Marche, del celebre gioco di scambi di parole che Sidoti elabora regolarmente per Il Sole 24 ore. Infine, rinnoveremo la collaborazione con il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap), fondato da Piero Angela, che proporrà dei giochi realizzati con l’Istituto europeo di design di Milano. Media partner sarà Radio Incredibile".

Fabio Paolucci, presidente del Club Iddu, spiega che le attività saranno "dedicate a ogni età. Ci saranno anche laboratori creativi, come “Costruisci il tuo labirinto“. Poi ci saranno momenti in cui provare dei titoli ludici insieme agli autori e una collaborazione con le ludoteche di Pesaro, Fano, Senigallia, Osimo e Valmarecchia, con l’educatore Carlo Saviano e con il Centro don Italo Mancini. Sabato, la ludoteca pesarese proporrà un round in notturna del gioco “Lupus in tabula“".

