Concilio Vaticano II, l'organista Alessandro Buffone suona a San Lorenzo

Non solo musica. Oggi alle 18,15 alla Pieve di San Biagio di San Lorenzo in Campo, per la rassegna ‘Castelli d’aria’, si terrà il concerto del maestro Alessandro Buffone, organista titolare della Cattedrale di Fermo. L’esibizione sarà preceduta, alle 17 al Teatro, da un incontro sugli effetti delle norme architettoniche volute dal Concilio Vaticano II.