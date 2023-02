Confartigianato tira dritto e apre il ’Job Talent’ Sito web per le imprese a caccia di manodopera

La Confartigianato di Pesaro e Ancona si è creata il proprio Centro per l’Impiego. Un modo come un altro per bypassare quello regionale di via Luca della Robbia sul quale, evidentemente, non ha molta fiducia. Si chiama "Job Talent" e sul nome non ci sono dubbi: lo ha azzeccato. Il motivo che ha dato origine all’iniziativa è semplice: "Tale strumento ha la finalità di favorire il funzionamento del mercato del lavoro attraverso il dialogo, l’incontro e l’intermediazione tra il mondo delle imprese e quello dei lavoratori". Non ci sono uffici, ma solo piattaforma web dove l’impresa in cerca di lavoratori inserisce la sua richiesta mentre la persona in cerca di occupazione lascia il suo nominativo oltre alla descrizione di ciò che sa fare. In questo modo, appare più facile incrociare i due interessi e aiutare il disoccupato a cercare un’occupazione. Ma in trutto questo, c’entra anche il Comune di Pesaro che ha accettato di firmare un protocollo di intesa con la Confartigianato Imprese assicurando la sua disponibilità ad organizzare due incontri ogni anno coinvolgendo "...imprese, cittadini, associazioni ed enti del terzo settore e scuole nonché ricorrendo all’utilizzo dei canali di comunicazione di Confartigianato e del Comune di Pesaro allo scopo di contribuire alla conoscenza al pubblico del progetto Job Talent e dell’utilizzo della sua piattaforma, visto che l’iniziativa è meritevole perché destinata a soddisfare un interesse pubblico".

L’apertura di questa nuova finestra sul mercato del lavoro si aggiunge a quella già spalancata delle tante agenzie private, presenti a Pesaro e in provincia, per l’offerta di lavoro a chiamata. Resta il Centro per l’Impiego di via Luca della Robbia, dove le statistiche di pochi anni fa stabilivano che solo il 7% delle richieste avevano esiti positivi.