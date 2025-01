Contro le truffe fare squadra il prima possibile

di Alessandro Mazzanti

Gli anziani sono tra i pochi a comparire ancora coi loro numeri telefonici sulle Pagine Bianche, quelle che i truffatori consultano a raffica. E’ lì che questi scelgono, spesso, le loro vittime. Decine di telefonate finché non trovano l’anziano "giusto". Allora i ’corrieri’, coordinati alla centrale in Campania, arrivano a casa, quasi sempre vestiti bene e con auto a noleggio, e prendono tutto quello che possono: gioielli, bancomat col pin, contanti. E’ il meccanismo tipico di una piaga che ormai sta raggiungendo dimensioni enormi, anche nella nostra provincia. Si sa che le truffe denunciate sono molte meno di quelle fatte, spesso ’coperte’ per vergogna dalle vittime.