Controlli al Miralfiore e in stazione. Denunce, espulsioni e arresti

"Alto impatto", questo il nome dell’operazione condotta dalle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale. Sorvegliati speciali sono stati il parco Miralfiore e la stazione di Pesaro, il centro storico di Fano, i locali pubblici, Vallefoglia e Urbino con particolare attenzione al contrasto dell’immigrazione clandestina, allo spaccio e al degrado urbano. Otto cittadini stranieri, pericolosi per l’ordine e la sicurezza, sono stati espulsi. Un altro, marocchino, destinatario di decreto di espulsione con divieto di ingresso in territorio italiano per 5 anni, è stato arrestato dalla Polfer. Cinque sono state le persone arrestate per spaccio e 15 le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori. Inoltre sono stati eseguiti 3 provvedimenti di carcerazione. Circa un chilo e 900 grammi sono le sostanze stupefacenti complessivamente sequestrate, in maggior parte marijuana e hashish, ma anche cocaina, eroina, crack e funghi allucinogeni. E infine sono state emesse 14 misure di prevenzione dalla Divisione Anticrimine in tema di contrasto al degrado urbano. Sono stati sanzionati due circoli e due sale giochi. La Polizia Stradale ha contestato 62 violazioni e ritirato 9 patenti di guida, 8 delle quali per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Infine 1388 le persone complessivamente controllate, 383 delle quali straniere.