Convegno sul grande. Piccolpasso

Domani alle ore 17 a Urbania nella sala Volponi del Palazzo Ducale si terrà un convegno internazionale dal titolo “Li tre libri dell’arte del Vasaio di Cipriano Piccolpasso. Per una tecnologia ceramica di ieri e di oggi“. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Ciccolini e dell’assessore alla cultura Andrea Alessandroni, seguiranno gli interventi di Alice Lombardelli, direttrice della Biblioteca, Museo Civico e Archivio Storico di Urbania e di Claudio Paolinelli, ispettore onorario del Ministero della Cultura per la tutela della maiolica rinascimentale nelle Marche.

Il convegno si inserisce nel panorama delle celebrazioni dei cinquecento anni dalla nascita di Piccolpasso e si propone di portare un inedito sguardo sulla sua opera più famosa “Li tre libri dell’arte del vasaio“ conservati al Victoria and Albert Museum di Londra. Nell’occasione interverranno Yuko Fujisaki, storica dell’arte e Takashi Matsumoto, scultore e ceramista, entrambi professori all’Università di Okinawa e Yoshiyuki lizuka, chimico analitico e ricercatore scientifico all’Academia Sinica di Taiwan e professore alla Kanazawa University in Giappone. Insieme compongono un gruppo di ricerca di studio finanziato dal Giappone dal titolo “La maiolica e la scultura in terracotta invetriata dei Della Robbia: uno studio delle tecniche ceramiche rinascimentali“ che sta compiendo un approfondimento delle tecniche descritte nel trattato di Piccolpasso. "Questo convegno sottolinea l’importanza della ceramica nella nostra tradizione culturale e artigianale" dichiara l’assessore alla cultura Andrea Alessandroni "ed è per noi un onore ricevere questi studiosi e ricercatori internazionali, affascinati dalla storia e dalla tradizione ceramica durantina". Valentina Damiani