Coppa Faro, le gare. Il suo "regalo"? . Cento alberi piantati

Sale a bordo della Coppa Faro 2024 il messaggio di attenzione all’ambiente che porta con sé la piantumazione di un gelso, avvenuta in strada delle Rive a Casteldimezzo.

"È la prima azione simbolica che compiamo – spiegano gli assessori Riccardo Pozzi e Mila Della Dora - nell’ambito di un progetto più ampio, collegato alla Coppa Faro, che ci permetterà di distribuire nel territorio 100 tra piante e arbusti. Abbiamo scelto di iniziare da Casteldimezzo, borgo storico attraversato dalla Coppa Faro, e luogo che sarà al centro di una riqualificazione delle mura, intervento che abbiamo candidato a un bando regionale e che ci permetterà di riportare a nuova bellezza un luogo splendido del nostro comune".

Pozzi e Della Dora ringraziano i promotori della Coppa Faro (gara organizzata dalla P&G Racing, sotto l’egida dell’ideatore Alessandro Rinolfi, in corso fino a domenica 6 ottobre), "per il gesto di sensibilità rivolto alla tutela dell’ambiente e per aver coordinato un’iniziativa che arricchisce la nostra città". Iniziativa che rientra nel progetto "Un albero per il futuro" promosso dai Carabinieri della Biodiversità e sposato dalla 7ª edizione della gara marchigiana (penultimo appuntamento del Campiona Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024) in collaborazione con Terra di Piloti e Motori, il Comune di Pesaro e Aspes. Il progetto "Un albero per il futuro" oltre a piantumare alberi e arbusti prevede che gli stessi siano riconoscibili da un Qr code che consente inoltredi mostrare il contributo che ciascuna pianta dà per l’abbattimento della Co2.

Intanto, per tornare alla Coppa, ieri sui tornanti della Panoramica San Bartolo si sono disputate le prove. La Coppa Faro è una gara riservata alle auto storiche, penultimo appuntamento del campionato italiano velocità in salita 2024, con ben 98 piloti al via, fra i quali i migliori specialisti delle corse in salita.

Oggi, “semaforo verde” per le due manche, a partire dalle ore 8,30, per determinare la classifica. Punto di partenza dopo la prima curva della Panoramica, all’altezza di via Angeli, ed arrivo, sotto il Faro.

l. d.