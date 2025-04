Corteo ai cippi commemorativi poi il concerto aperto a tutti

Come ogni anno, la città si prepara a celebrare la Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile: il programma prenderà il via alle ore 10 con il raduno davanti al Municipio e la formazione di un corteo che, accompagnato dall’Orchestra di Strumenti a Fiato della Cappella Musicale del Santissimo Sacramento, si dirigerà fino ai cippi e deporrà delle corone in memoria degli eroi della Resistenza. Alle 11, tornati in piazza della Repubblica, sono previsti interventi del Sindaco e del presidente della sezione A.N.P.I. di Urbino. Di seguito, alle 11,30 nel cortile del Collegio Raffaello l’Orchestra di Strumenti a Fiato, diretta dal maestro Michele Mangani, terrà un concerto. In caso di maltempo, il momento musicale si svolgerà all’interno del palazzo, nella sala Raffaello al primo piano del Collegio.