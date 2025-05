Così nasce una Capitale

Oggi il regista Fabio Galli (foto) sarà a Urbino per presentare e discutere del suo documentario ‘Nascita di una Capitale’, realizzato un anno fa per Pesaro Capitale italiana della Cultura. Appuntamento alle 16 nella sala cinema dell’area scientifico didattica Paolo Volponi (via Saffi 15). Promosso da Ateneo, Fondazione Marche Cultura, Rai documentari con la collaborazione di Cna Cinema e Audiovisivo Marche, avrà per titolo ‘Come raccontare ambiente, territorio, cultura’, e affronterà il tema attualissimo di come si possano comunicare in maniera originale le peculiarità di una provincia e di un territorio attraverso curiosità storico-artistiche in un mix di formazione e intrattenimento cinematografico.

Dopo il saluto del Rettore Giorgio Calcagnini e quelli del presidente di Marche Cultura Andrea Agostini, sarà proiettato appunto ‘Nascita di una capitale’, con alcuni contenuti inediti rispetto alla versione andata in onda sui canali Rai. Il docufilm racconta Pesaro, la provincia e il suo territorio attraverso un racconto originale fatto di immagini, testimonianze e documenti. Spazio poi alla tavola rotonda moderata da Roberto Danese, con l’ideatore e regista Fabio Galli, il produttore Ermes Bonini e i professori Venanzio Raspa, Ulrico Agnati e Salvatore Ritrovato. Per Cna Cinema e Audiovisivo Marche "le piccole produzioni delle Marche sanno raccontare come nessuno il proprio territorio. Per questo cerchiamo di dare voce a realtà come quelle espresse in questo docufilm".

gio. vol.