Crossa e va a sbattere sul muretto: paura a Pergola

Gabicce Gradara

1

Sant’Orso

0

GRADARA: Andreani, Semprini, Costa, Mercurio (15’ st. Franca), Gallotti, Tombari, Morbidi (43’ st. Bacchini), Morini (29’ st. Tamagnini), Torsani, Cuomo (29’ st. Marchetti), Marcucci (33’ pt. Finotti).All. Capobianco

SANT’ORSO: Amadori, Grandicelli (23’ st. Vitali), Scarlatti, Palazzi, Ferri, Fontana, Bastianoni, De Angelis, Tanfani, Luchetti (35’ st. Donati), Saurro (35’ st. Lepore). All. Vergoni.

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Rete: 31’ st. Gallotti

Note – Spettatori 250 circa. Ammoniti: Marcucci, Ferri, Palazzi, Luchetti, Costa, Tamagnini, Vitali. Angoli: 1-3. Recupero: 1’ pt., 3’ st.

Su un campo allentato per la pioggia, il Gabicce Gradara, privo del suo leader Dominici, regola un tenace Sant’Orso e si mantiene in zona playoff. La partita è stata decisa alla mezzora della ripresa da Gallotti con un tiro preciso da fuori area su assist di Finotti. In pieno recupero Tanfani è stato rimpallato in area al momento del tiro e poi alla fine su un suo contropiede partito dall’area di rigore del Gabicce Gradara Marchetti, stremato, si è visto respingere il tiro a tu per tu col portiere. Nel primo tempo partita combattuta, con un Sant’Orso ispirato (bene gli ex Grandicelli e Bastianoni) e che ha dimostrato di valere più della sua classifica. Al 9’ traversa di testa di Tanfani e tap in Palazzi con palla tra le braccia di Andreani.