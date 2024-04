Dalla Bona super, Urbino consolida il posto playoff

1

(4-3-3): Petrucci 6; Nisi 6, Tamagnini 5,5, Pierpaoli 6,5 (42’ st Bellucci sv), Giunchetti 7; Magnani 6,5, Cusimano 7, Dalla Bona 7,5; Galante 5,5 (36’ st Rivi 6), Sartori 6, Montesi 5,5 (27’ st Boccioletti 6). All. Ceccarini 6. MONTURANO (4-4-2); Isidori 6; De Carolis 6, Frinconi 6 (41’ st Rotondo sv), D’Amicis 5,5, Finucci 6 (49’ st Muzi sv); Paniconi 6, Islami 6, Loviso 6,5, Tracanna 5,5 (17’ st Ezzaiyouni 5,5); Moretti 6, Curzi 6 (21’ st Bernacchini 5,5). All. Cuccu 6.

Arbitro: Gasparoni di Jesi 6.

Rete: 11’ st Dalla Bona.

Partita (Foto Bastianelli) condizionata dal grande caldo che ha offuscato le idee delle due squadre nei primi 45 minuti dove sono mancate le occasioni e la palla ha spesso stazionato a metà campo. Nella ripresa il goal di Dalla Bona ha reso la partita più spigolosa e si sono creati gli spazi per le ripartenze delle due squadre anche se le vere occasioni da goal sono continuate a mancare.

All’avvio Urbino che cerca di conquistare campo con il Monturano che si difende con ordine. La prima occasione è di Tamagnini al 21’ che calcia alto dal limite. Risponde il Monturano con Curzi che al 33’ spedisce alto di testa un cross dall’out di destra. Al 41’ slalomeggia Sartori che arrivato al limite calcia ed Isidori respinge palla a Galante che controlla e calcia fuori da buona posizione. Nella ripresa all’11 l’Urbino sblocca il risultato su una punizione dal limite di Dalla Bona pennellata all’incrocio. Risponde subito il Monturano che crea due occasioni con Loviso prima e D’Amicis con apprensione per la difesa locale che risolve con qualche brivido. Al 21’ Cusimano spara dal limite alto.

La partita si fa spigolosa e frastagliata, l’Urbino prova a chiuderla in contropiede. Due colossali occasioni in ripartenza non sfruttate per troppa fretta dagli avanti gialloblù. Tante le sostituzioni nella ripresa da parte dei due allenatori per cambiare l’inerzia del match ma l’Urbino controlla senza rischiare più nulla.

Posizione play off consolidata con un vantaggio di 5 punti sulla sesta in classifica. Appena sufficiente la prestazione del signor Gasparoni di Jesi che ha esagerato con le ammonizioni una delle quali costerà a Sartori il big match di domenica prossima a Chiesanuova. Tra i migliori nell’Urbino il match winner Dalla Bona con Cusimano e Giunchetti. Nel Monturano buone prove di Moretti e Loviso.

Ivan Santi