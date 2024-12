Dalle maglie alle sciarpe: tutto per vestirsi biancorosso

Il clima di entusiasmo generale che sta coinvolgendo in questa stagione la Vis Pesaro è un qualcosa di straordinario. Il legame con la tifoseria è sbocciato fin dalle prime gare di questo campionato e tramite il lancio del merchandising ufficiale, valevole per la stagione sportiva 2024/2025, ogni tifoso biancorosso potrà vestirsi dei colori che più ama. Da ieri sono infatti disponibili nel punto vendita ufficiale della Vis Pesaro, ovvero il Caffè Zongo di Zonghetti Francesco in piazzale dei Caduti del Lavoro 8, tutti i vari indumenti e gadget pensati dalla società per i propri tifosi, che si vedono aggiungere una nuova idea di regalo proprio in prossimità al periodo natalizio. A partire dalla prima maglia biancorossa al prezzo di 70 euro che consente con l’aggiunta di 20 euro una personalizzazione con nome e numero. Si prosegue dunque con una felpa rossa a 58 euro e un pantaloncino nero a 18 euro. Disponibile anche il kway nero a 30 euro, la sciarpa grigio-bianco- rossa a 15 euro e il portachiavi a 3 euro. Sono invece molteplici le colorazioni previste per il cappellino a 11 euro, disponibilie nella versione nera, bianca e rossa. Per presentare questo nuovo merchandising è stata scelta dalla società una cornice degna del livello di gioco mostrato in campo in questa stagione dai ragazzi di mister Stellone. Il servizio fotografico è stato infatti effettuato al Teatro Rossini che ha dunque contribuito a render magico l’outfit per una stagione che si sta rivelando da sogno.

lo. maz.