Davide Cesarini morto a 48 anni, camminava in A14: travolto da un tir

Tavullia (Pesaro Urbino), 5 febbraio 2025 – Davide Cesarini, 48enne di Cattolica, vice direttore della filiale RivieraBanca di Padiglione, a Tavullia, ha perso la vita in A14 domenica scorsa attorno alle 18.30.

“Siamo senza parole: Dado era una persona cordiale, alla mano e generosa, ben voluta da tutti, un buonissimo amico per tanti”. Sono le parole degli amici e conoscenti di Davide Cesarini che lascia una figlia di 16 anni e una compagna che ha affidato a un post sui social l’immenso dolore per la perdita “l’amore infinito che mi hai dato, che ci siamo dati in questi anni – scrive -, non tutti hanno la fortuna di viverlo nella vita”.

La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli agenti della polizia autostradale di Forlì, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi di legge.

Stando a quanto emerso Cesarini si trovava a piedi lungo l’autostrada, nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica in direzione sud, quando improvvisamente - all’altezza dell’autodromo di Misano - è stato travolto da un tir. L’impatto è stato violentissimo e, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il 48enne secondo una prima ricostruzione avrebbe prima parcheggiato la sua auto (una Citroen Ds4) in una piazzola di sosta lungo l’autostrada. Una volta sceso dalla macchina avrebbe iniziato a camminare lungo la corsia d’emergenza. All’improvviso, lo schianto.

L’uomo è stato travolto e ucciso da un camion che viaggiava in direzione sud. Agli agenti il conducente del tir avrebbe detto di essersi trovato l’uomo in mezzo alla strada e di non essere riuscito a evitare in alcun modo l’impatto.

Gli uomini della polizia stradale ieri sera hanno sentito alcuni testimoni. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti: la dinamica è ancora al vaglio.

“Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Davide Cesarini – scrive in un post di cordoglio su Facebook il presidente di Riviera Banca Fausto Caldari -. Era un valido collaboratore e si faceva volere bene dai suoi colleghi. Possa riposare in pace. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”.