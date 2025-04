Diciotto nuovi infermieri: "Una goccia nel mare"

Diciotto nuovi infermieri laureati. È questo il bilancio della proclamazione che si è svolta nei giorni scorsi nella sala del consiglio comunale di Pesaro. "Questi numeri sono una goccia rispetto alle necessità di infermieri di cui il servizio sanitario nazionale necessiterebbe – si legge in una nota dell’Ordine provinciale –. Durante questi tre anni di formazione gli studenti (provenienti dal territorio provinciale, ma non solo) si sono sperimentati sia in ambito didattico che in ambito clinico, acquisendo conoscenze, competenze e capacità organizzative per poter subito affrontare il mondo del lavoro". L’augurio per un futuro ricco di occasioni professionali e formative è stato fatto anche dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani, dal direttore delle professioni sanitarie Stefania Rasori (che ha invitato i neolaureati a partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo determinato indetta dall’Ast1), e dalla presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Pesaro-Urbino Martina Tonucci che ha invitato i neolaureati a partecipare al bando di concorso "Premio alla miglior tesi Monica Crinelli" pubblicato dall’ordine anche per l’anno 2025.

La proclamazione si è conclusa con i saluti e gli auguri da parte del direttore Adp Tamara Campanelli e del presidente del corso di Studi Federico Guerra. Poi il festeggiamento è proseguito tra brindisi e cori in piazza del Popolo. "L’infermiere è una figura fondamentale per il nostro sistema sanitario, basata su competenza, empatia, ascolto e vicinanza alle persone. Svolge un lavoro complicato, una vera e propria missione perché richiede professionalità e molta umanità". Il sindaco Biancani ha salutato i neo laureati del corso di laurea in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, proclamati nella sala del Consiglio del Comune di Pesaro. "Complimenti a tutti – ha detto il sindaco –. Sono molto orgoglioso che la nostra città ospiti il corso di infermieristica della facoltà di medicina e chirurgia. Pesaro crede nella formazione, nella sanità e nel valore delle nuove generazioni".