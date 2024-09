Dimissioni in consiglio comunale: entrano Donnanno, Vitali e Cioppi

Un consiglio comunale agostano non ricco di punti all’ordine del giorno, ma comunque con varie novità, quello svoltosi lunedì pomeriggio nella sala Serpieri. Molti gli assenti giustificati per le ferie estive, assenze che non hanno impedito il regolare svolgimento della seduta. Innanzitutto l’assise ha mutato tre dei suoi componenti, a seguito di dimissioni: il consigliere Daniela Capponi, in quota Urbino Città Ideale, ha ceduto il posto in quanto neo presidente di Urbino Servizi. Subentra il giovane Francesco Donnanno.

Marianna Vetri, assessore a personale e infrastrutture sportive, si dimette come richiesto dal sindaco a tutti i componenti della giunta e cede lo scranno a Loredana Vitali, di Liberi Per Cambiare, di cui è membro fin dalla fondazione. Della stessa lista è Roberto Cioppi, già assessore al turismo, che subentra invece a Massimiliano Sirotti, anch’egli dimissionario per l’incarico in giunta. La maggioranza ha poi portato in votazione la concessione della gestione della mostra “Raphael Urbinas“ e della Rocca Albornoz alla partecipata Urbino Servizi spa. La società, che già gestisce l’apertura della fortezza, acquisirà dunque anche la custodia delle sale del collegio Raffaello che ospitano le riproduzioni ad alta risoluzione dei dipinti raffaelleschi, oggetto nei giorni scorsi di un acceso botta e risposta tra minoranza e maggioranza, specialmente per le spese sostenute. Ad ogni modo, la convenzione scadrà a fine 2025 (con possibilità di proroga) e il Comune sborserà a Urbino Servizi un importo presunto di 73mila euro per coprire i costi. L’importo potrebbe variare se le spese dovessero rivelarsi più basse o più alti i ricavi. Infatti la convenzione prevede un biglietto di ingresso combinato mostra + rocca di 5 euro; biglietto solo mostra 5 euro; biglietto solo rocca 1,50 euro; sconti e gratuità per scuole e gruppi. La seconda votazione ha riguardato l’adozione definitiva di una variante del Piano Regolatore Generale in zona Ca’ Mazzasette.

L’iter era partito in primavera, con una prima votazione in consiglio: la giunta infatti ha proposto la realizzazione di una nuova sala civica nella frazione urbinate, che sarà edificata in un terreno finora agricolo collocato nel cuore del nucleo abitato, tra la chiesetta di san Paterniano e il campetto da calcio. Il terreno, acquisito nel 2023 dal municipio, andava mutato di destinazione d’uso. Le carte in questi mesi sono state inviate alla Provincia per il parere di competenza sulla conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovra comunale. L’ente si è espresso favorevolmente il 30 luglio senza ulteriori rilievi, per cui lunedì l’assemblea ha adottato definitivamente la variante. La futura sala civica ha già un progetto di massima, redatto dall’ufficio tecnico, e sono anche stati accantonati dei fondi per la sua realizzazione. Il progetto però, ha spiegato l’amministrazione, prima della sua versione definitiva, verrà portato all’attenzione della commissione consiliare ed anche dei residenti della frazione, per far sì che rispecchi le esigenze dei futuri fruitori della sala.

Giovanni Volponi