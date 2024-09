Discarica di Riceci a Pesaro: progetto bocciato

Pesaro, 19 settembre 2024 – Il progetto della discarica di Riceci è stato bocciato. La decisione è stata presa oggi pomeriggio dalla Conferenza dei servizi riunita proprio per esprimersi in merito alla realizzazione del progetto presentato dalla società Aurora, il cui 40% delle quote è in mano a Marche Multiservizi.

Discarica Riceci: il progetto è stato bocciato, ma incobo la possibilità di un ricorso

Una decisione che si può definire storica, visto che la vicenda si protrae ormai da anni, tra proroghe e rinvii. In un primo momento, questa mattina, si era pensato all’ennesimo rinvio sulla decisione, perché Aurora solo poche ore prima della riunione aveva depositato una serie di documentazioni integrative per rispondere alle richieste e ai dubbi espressi ad inizio agosto da Arpam. Documentazione che è stata acquisita dalla Conferenza dei servizi.

Poi nel primo pomeriggio la decisione di rigettare il progetto della discarica. Soddisfatti i comitati e le associazioni ambientaliste che durante la mattinata hanno tenuto anche un presidio di fronte alla sede della Provincia di Pesaro e Urbino. “Finalmente si è presa una decisione nell’interesse della collettività – dice Andrea Torcoletti, presidente di “Diversamente”, associazione che insieme a Lupus in Fabula, Marea Verde Speranza, EveryOne Group, Marche a Rifiuti Zero e Urbino contro la discarica a Riceci, ha organizzato il sit-in di fronte alla Provincia -. Siamo molto contenti di questo risultato anche se ora la preoccupazione è che Aurora possa fare ricorso per questa decisione”. D’accordo anche Domenico Passeri, del comitato Marea Verde: “Oggi è stato fatto un grande passo in avanti”.