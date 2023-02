Omicidio di Pesaro, lo psichiatra: “Capire meglio che rapporto c’era tra i due”

"Dobbiamo capire meglio che rapporto c’era tra i due"

Dino Venanzini fa lo psichiatra da 50 anni. E’ stato direttore di Psichiatria di Area vasta, da 10 anni è in pensione. Attualmente lavora per il gruppo Atena, che ha l’unica Rems privata che esista in Italia, a Macerata Feltria, di cui lui è direttore. La Rems è la ’Residenza esecutiva misure di sicurezza’, la struttura cioè che ha sostituito l’ospedale psichiatrico giudiziario. Omicidio a Pesaro, lite per il ritardo a cena poi la bugia di Alessandrini via sms al padre: “Abbiamo fatto pace” Venanzini prova a interpretare, da psichiatra, cosa possa aver scatenato la furia omicida di Alessandrini. Dottor Venanzini, lei come spiega questo omicidio, un 30enne che uccide l’amico di infanzia, che per giunta spesso lo ha aiutato? "Sembra un atto di impeto. Forse questo ragazzo era già sotto stress, aveva già subìto eventi che erano stressanti e quella sera è scattato qualcosa per la più banale delle cause. Non è detto che ci sia stata una ragione particolare. Certo, c’è un punto di partenza che poi sale, va verso un culmine, e in questo salire possono capitare altri elementi che possono portare al delitto". Il movente è ancora sconosciuto, si parla, ma è solo un’ipotesi, di...