Apecchio (Pesaro Urbino), 14 giugno 2019 - Orazio Ioni è stato sindaco di Apecchio fino al 2014. Ieri al telefono ha voluto commentare la storia di Luciana Simoncelli: «La sua morte mi ha colpito profondamente. E’ morta nell’indifferenza di noi tutti perché eravamo al corrente che viveva da trenta o quarant’anni chiusa in casa. Mi chiedo perché abbiamo permesso che le istituzioni, il Comune in particolare, l’ufficio per i problemi sociali, non abbia preso in mano la situazione aiutando questa persona a superare i suoi problemi? Non so se ci saremmo riusciti ma oggi avremmo detto di averci provato. Invece cosa diciamo? Che ci dispiace che sia morta ma dopotutto è stata lei a non farsi aiutare. Questo non può assolvere una comunità, questa è indifferenza e noi nei confronti di Luciana ne abbiamo avuta tanta di indifferenza. Pensavamo che stesse bene, invece è morta in quella stanza, ridotta a trenta chilogrammi, senza vedere nessuno, al buio. E’ qualcosa che ci porteremo dentro. Dovevamo intervenire, ricordo che parlavo col vicesindaco e mi diceva che andava tutto bene e questo ci portava a considerare come normale che una donna potesse vivere da trenta o quarant’anni rinchiusa in casa. E ancora adesso in paese ad Apecchio o a Serravalle di Carda c’è chi pensa che non sia successo niente di cui avere un po’ di vergogna. Non so come facciano a dire questo, ma secondo me non è così. Le sofferenze sociali non vanno ignorate con la scusa di rispettarle, ma vanno affrontate dallo Stato che è obbligato a dare delle risposte. Poi lo sforzo può avere o meno successo ma dobbiamo essere consapevoli di chi vive in condizioni anche drammatiche la propria esistenza, anche se non chiede aiuto o peggio non ne vuole. Ma quel no all’aiuto è fragile come la sua idea di vita. Non possiamo sentirci sollevati dall’aiutare quella persona solo perché abbiamo ascoltato anzi nemmeno questo, qualcuno ci ha detto che non vuole nessuno".

Sul fronte delle indagini, l’autopsia sul corpo di Luciana è fissata per oggi. Saranno presenti anche i carabinieri su mandato della procura. Che nel frattempo ha ascoltato almeno 8 persone tra cui i medici che hanno constatato la morte della donna trovandola quasi scheletrica, dal peso di 30 chilogrammi con i piedi gonfi che lasciavano intendere che la donna non camminasse nemmeno più. Come se passasse tutto il tempo stesa a letto, ma senza vedere nessuno se non la sorella Valentina e l’anziana madre vedova. Nessun medico è mai stato chiamato in quasi mezzo secolo per una semplice visita. Mai.

ro.da.