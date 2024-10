Doppia aggressione a Pesaro: picchiati un 13enne e una donna

Pesaro, 16 ottobre 2024 – Mattinata di violenza a Pesaro. Alle 10.50 circa un ragazzino di circa 13 anni è stato picchiato da un giovane di colore davanti alla caserma "Del Monte". Alcuni passanti hanno dato l'allarme. L'uomo è stato arrestato. All’origine dell’episodio, pare ci possano essere insulti razzisti, rivolti dal ragazzino all’aggressore, secondo quanto riporterebbero alcune delle testimonianze raccolte dai passanti, che hanno soccorso il ragazzino e chiamato le forze dell’ordine.

Una pattuglia della Guardia di Finanza che era probabilmente nei paraggi è subito intervenuta e ha arrestato l’uomo di colore che continua a dimenarsi e a gridare anche dopo che era stato fermato. Il ragazzino era sotto choc e con la maglia stracciata.

Altra aggressione pochi minuti dopo al parco Miralfiore. Qui una donna extracomunitaria è stata picchiata all'interno dell'area dove si spaccia droga da un ragazzo di colore che è stato arrestato dalla Polizia di fronte ai passanti.

Non si esclude che alla base della lite sfociata in aggressione, possa esserci lo spaccio di sostanze stupefacenti che interessa tutta l’area che dà verso l’ex Montecatini, dove la gente ormai non si avventura più perché la zona è controllata dagli spacciatori.