Doppia visita, al frutteto e all’orto: immersione nel verde vicino al fiume

Continua la serie di incontri per conoscere delle esperienze di piantagione realizzata da cittadini sensibili ai temi naturalistici. Appuntamento oggi dalle 16 alle 19 per visitare due realtà interessanti dal punto di vista ambientale e sociale, nate vicino al Fiume Foglia (zona Villa Fastiggi). Prima tappa al "Nostro Giardino", un frutteto di 170 piante autoctone con una amplissima gamma di varietà per recuperare anche i frutti antichi, progettato e realizzato da Giulia e Franco Sotte che racconteranno la genesi e lo sviluppo di questa iniziativa.

Poi la serata si concluderà con una visita al vicinissimo orto sociale e culturale "L’orto e la zizzania" con Eleonora e Michela che accompagneranno nel racconto di questa originale esperienza che abbina la coltivazione dell’orto con fini sociali ad una ricca attività di promozione sociale e culturale. E’ previsto un buffet, in parte offerto dall’Orto e la Zizzania. Ritrovo alle ore 16 al parcheggio di Marche Multiservizi in via Canonici a Villa Fastiggi. Per info e iscrizione (obbligatoria e gratuita): Roberto Mancini 345 3093130. l. d.