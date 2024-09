Dossi da paura in via Goito: attenti

"Settimane fa percorrevo con il mio scooter via Goito – spiega Valter Panaroni - e purtroppo a causa di una macchina che era al mio fianco lungo la strada, precisamente all’altezza della scuola elementare, non ho potuto evitare un grande avvallamento presente lungo la via. Dal sobbalzo che ha fatto lo scooter prendendo quella buca – aggiunge - si è addirittura staccato il bauletto. Per fortuna non è successo niente di grave, ma quella è sicuramente una situazione da sistemare perché a causa delle radici dei pini marittimi che si trovano sulla strada si formano dei dossi pericolosi e soprattutto per chi va sulle due ruote possono diventare un bel problema se qualcuno dovesse trovarsi in una situazione simile alla mia".