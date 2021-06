Pesaro Urbino, 2 giugno 2021 - Due tragedie nel giro di pochi giorni in provincia di Pesaro e Urbino. Due drammi che hanno per protagonisti, purtroppo, due bimbi in fasce.

Un neonato è morto 50 minuti dopo la nascita avvenuta giovedì pomeriggio all'ospedale di Urbino. Il bimbo pesava circa 3,8 kg. La famiglia, due giovani di Urbania, ha presentato un esposto alla polizia per chiedere di accertare le cause del decesso, dopo una gravidanza di 9 mesi del tutto regolare. La procura urbinate ha inviato, come atto dovuto, 9 informazioni di garanzia ai sanitari che hanno seguito il parto e poi rianimato senza l'esito sperato il bimbo.

Lunedì scorso è stata fatta l'autopsia ma non sembra aver dato risposte sulle cause della morte.

E rimane ancora senza risposta la causa della morte, avvenuta in culla, di un bambino di 6 mesi di Colli al Metauro trovato senza vita nella serata di domenica dal papà. L'autopsia, disposta dalla procura di Pesaro, è prevista per domani. Da una prima ipotesi del medico, si ritiene che possa esser morto per un rigurgito di latte.