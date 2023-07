Due fratellini annaspano in mare Carabinieri si gettano e li salvano

Un maresciallo dei carabinieri e un appuntato dei carabinieri Forestale, mentre si trovavano liberi dal servizio, nello specchio d’acqua antistante il Lido del carabiniere a Pesaro, hanno soccorso un ragazzo oltre il limite delle acque sicure che, a causa del mare leggermente mosso, non riusciva a raggiungere la terraferma rischiando di annegare. Il bambino soccorso, di circa 8 anni ma di importante corporatura, all’arrivo dei militari era visibilmente impaurito e in forte stato di shock. E’ stato portato di peso a riva, dove gli sono state praticate le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i quali giunti sul posto lo trasportavano per ulteriori accertamenti, all’ospedale di Pesaro.

Contemporaneamente il bagnino di salvamento, allertato dai militari, ha prestato soccorso alla sorella del bimbo anche lei in difficoltà. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, la brutta avventura dei due ragazzini si è conclusa con un lieto fine. Non sono pochi le segnalazioni di salvataggio per giovani o bambini in difficoltà per il mare mosso di questi giorni