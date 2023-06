Due giorni di studi su Marsilio Ficino

Oggi e domani si terranno due conferenze incentrate sul pensiero di Marsilio Ficino, filosofo e umanista quattrocentesco. Sarà la voce autorevole di Franco Farinelli, professore emerito dell’Università di Bologna, geografo e noto divulgatore, a coordinare i due incontri che si terranno oggi alle 18 in piazza duca Federico e domani alla stessa ora nel cortile di palazzo Passionei in via Valerio. Il titolo della due giorni è ‘Universa Figura Mundi. Il pensiero di Marsilio Ficino e la nascita dello stato moderno’, curata dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione