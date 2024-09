E la Perricci fa accesso agli atti: "Ora voglio vederci chiaro"

Nasce "evolviAmo". Si tratta dell’associazione culturale fondata dall’avvocato Pia Perricci, ex candidata sindaco per la lista Vieni Oltre. Il progetto è stato presentato domenica sera durante un incontro pubblico che si è svolto all’hotel Flaminio davanti ad una platea di circa 150 persone. "La finalità è culturale – sottolinea Pia Perricci – e di sensibilizzazione per la cittadinanza. Intendo proseguire il percorso intrapreso con la lista civica, sto continuando, dall’esterno, il lavoro che avrei portato avanti se fossi entrata in consiglio comunale". All’associazione hanno intanto aderito i presenti che hanno preso parte domenica all’incontro ma l’iscrizione è libera e gratuita per chiunque voglia offrire il proprio sostegno.

"C’è un gruppo Facebook - illustra Pia Perricci - che si chiama Pesaro tg24. Al momento abbiamo poco meno di 1500 follower. Lì è possibile ricevere tutte le informazioni sulle attività e gli aggiornamenti". L’incontro dell’altra sera è stato denso di argomenti. "Ho ricostruito la vicenda relativa agli affidamenti diretti ad Opera Maestra e Stella Polare. Il ruolo di Massimiliano Santini all’interno dell’amministrazione. E poi mi sono concentrata sulla vicenda del marchio "Il palio dei bracieri" depositato a proprio nome dallo stesso Massimiliano Santini. A questo proposito ho fatto un accesso agli atti indirizzato al Comune di Pesaro e all’ufficio brevetti per vederci chiaro. E poi si è parlato anche di lista d’attesa e di sanità e di ciò che il sindaco Biancani potrebbe fare per i propri cittadini". E quello dell’altra sera non è stato un incontro isolato. "Ne seguiranno altri, me lo hanno già chiesto e parleremo di tutto. Intendo svolgere un’azione di pungolo nei confronti della pubblica amministrazione e in generale nei confronti di tutte le forze politiche per fare chiarezza. Sono quella che ci mette la faccia, sto lottando per la trasparenza e sto continuando a farlo perché voglio una Pesaro viva".