È morto. Giuseppe Vitali. Aveva 92 anni

È morto ieri a 92 anni Giuseppe Vitali: ne avrebbe compiuti 93 il primo agosto. Nato a Fano nel 1932, ha vissuto più vite: bancario di professione, la Bnl è stata la sua seconda casa, giudice di pace di cui è stato coordinatore a Pesaro, giovanissimo partigiano, non ancora 13enne, insieme con il fratello più grande che lo utilizzava come vedetta. Una lunga vita vissuta per lo più al fianco di sua moglie, Graziella Gentilini, ex difensore civico e paladina delle pari opportunità. Si erano conosciuti sui banchi dell’università, non si sono più lasciati. Insieme hanno messo al mondo sei figli (Margherita, Marcello, Marco, Davide, Francesco e Raffaele). Non si sono mai fermati tra lavoro e gestione della casa. Il funerale si terrà lunedì alle 11.30 in duomo. Condoglianze dal Carlino.