E-motion, il festival del cinema aumentato in 4D

All’inizio (nel 2015) fu la proiezione estiva del film cult "Lo Squalo" con il pubblico a bagno nel mare Adriatico, per immergersi ancora di più nella terrificante storia raccontata dalla pellicola di Steven Spielberg. Un’esperienza di cinema in 4D, ideata e realizzata dai ragazzi del Fondo Peppe Nigra (l’associazione nata in memoria del 42enne fanese scomparso nel 2014) per ricordare il compianto imprenditore con la passione per il cinema e la comicità, che alla fine degli anni 90 ideò il Festival Trash che per 10 anni ha arricchito la programmazione del centro giovanile di Gimarra.

Un’idea che si è sviluppata nel tempo, è cresciuta ed è stata aumentata fino alla quarta dimensione, dando vita a quest’ultima geniale iniziativa intitolata "E-Motion", il festival del cinema esperenziale, che animerà le serate fanesi da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre, con 12 appuntamenti a tema in 4 giorni, proiezioni diffuse in location anomale e animate da performance di artisti di teatro, musicisti, ballerini. "Vista la crisi delle sale cinematografiche a per la concorrenza delle piattaforme streaming (Netflix, Amazon...) - spiegano gli organizzatori capitanati da Chiara Nigra -, il festival punta a riportare il pubblico al cinema, facendogli vivere un’esperienza unica e innovativa. Un’edizione che ha vinto anche il Bando Accoglienza 2023 della Regione e fa parte del cartellone del Natale Più di Fano. E’ una manifestazione programmata in un lungo weekend, con eventi concentrati dal pomeriggio a tarda sera, per vivere la città in modo inedito".

Il programma completo è sul sito fondopeppenigra.it dove è possibile anche acquistare gli eventuali biglietti: tra le altre cose comprende il gioco della Escape Room Psychothriller che racconta una fetta di storia cittadina precedente la nascita del cinema Politeama; la performance del San Costanzo Show intitolata ‘Somari di Battaglia’ che farà fare grandi risate ispirate al cinema; un’incursione di comicità nella sede dell’istituto Seneca del Polo3 (Via Nolfi, 37 – Fano) con lo spettacolo itinerante in cui lo spettatore, immerso nell’atmosfera scolastica ispirata al film Amarcord di Fellini, si sposterà di classe in classe seguendo lezioni con professori e personaggi improbabili; un incontro live di cinema e poesia con il poeta Stefano Sorcinelli, novello Robin Williams dell’Attimo fuggente che si fugge tuttavia; una serata nei panni dei protagonisti di Grease che nella palestra della scuola di ballo Chiaradanza potranno cimentarsi nelle coreografie del musical; le proiezioni di ‘Speed’ e ‘Cars’ all’interno di un autobus parcheggiato in piazza XX Settembe all’ombra dell’albero di Natale e la visita guidata agli scavi di Sant’Agostino accompagnati da un uomo vitruviano… o meglio lo stesso Vitruvio che farà ‘La scoperta del Secolo’ prima di essere accompagnati alla proiezione enogastronomica alla Taverna Cittadina Arrotoloni (via Arco d’Augusto 92) che il 3 dicembre alle 20 chiude l’inedita rassegna cinematografica con il film "I mostri" (Dino Risi 1963) e la degustazione dei piatti ispirati alle pellicole italiane. Info: 3534315866 (attivo dal 20 novembre dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì e nei giorni del festival dalle 17 alle 21).