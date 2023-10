E’ nato il Rotaract Campus University

La cerimonia di spillatura di ieri, e la consegna dell’attestato (la settimana prima) da parte del Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, Gesualdo Angelico, ufficializza la nascita del Rotaract Club Urbino Campus University di cui il Rotary Urbino è padrino.

"La nascita di un nuovo Club, che sia Rotary o Rotaract, è un evento importante e lusinghiero, attesta la nostra vitalità, accresce la nostra presenza e il nostro impatto, come la nascita di un figlio che arricchisce una famiglia", afferma il Governatore. "Questo nuovo Club ha un ulteriore valenza perché coinvolge ragazzi uniti non solo dai valori rotariani ma anche da un percorso comune che ne amplia la portata diffondendo tali valori in un ambito vitale per la costruzione di un futuro in cui saranno protagonisti e attori per la creazione di un mondo migliore. Insieme percorremmo la strada che il nostro fondatore Paul Harris ci ha indicato".

Il presidente del Rotary Urbino, Tiziano Busca afferma poi che "tra le bellezze di Urbino eccelle l’Università, fonte di sapere, cultura e nuove generazioni che saranno chiamate a guidare la società di domani. Ringrazio Giovanni Alvarez per quell’incontro con il consiglio studentesco che ha dato il via alla nascita di questo Campus che offre ai nostri studenti di essere ambasciatori del Club di Urbino e della città ducale nel mondo. Quello del Rotaract è una “golden share“ sul domani, sul rinnovamento e l’innovazione, una risposta che guarda a costruire speranza e futuro".

"Ci interfacceremo principalmente con la popolazione giovanile, con il consiglio degli studenti, la governance d’Ateneo, il comune di Urbino ed il Terzo Settore affinché si possano sviluppare progetti comuni che vadano a vantaggio di tutta la comunità studentesca (e non solo)", conclude il presidente del neo-rotaract Lorenzo Busà.