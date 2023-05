E una frana piomba al confine tra Colli e Montefelcino

La pioggia degli ultimi giorni e la grandine a chicchi grandi come noci di ieri pomeriggio hanno fatto venire giù una frana in una delle curve sopra allo stabilimento della Fida, praticamente al confine tra il Comune di Colli al Metauro e quello di Montefelcino. Lo smottamento si è verificato verso le quattro del pomeriggio, dopo che una violenta grandinata cominciata verso le 15,30 aveva messo il carico da undici su tutta l’acqua dei giorni scorsi. Per fortuna la cosa non ha provocato né incidenti né tantomeno feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Colli al Metauro, un mezzo dei vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri di Isola del Piano, con la comandante Giorgia Filipponi direttamente impegnata a regolare il traffico in arrivo dalla Flaminia. Ma è intervenuta una ruspa della Provincia, che in poco tempo ha provveduto a liberare la strada dalla terra. Rimane però l’incognita di un grosso albero che lo smottamento ha privato di sostegno sotto a quello che i nostri contadini chiamano il "modello", ovvero la base dell’albero. I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Come ci hanno riferito i vigili di Colli, la pioggia e la grandine hanno provocato anche, poco lontano, l’allagamento e la chiusura al traffico del sottopasso della superstrada, quello che andando verso Schieppe si incontra subito dopo il ponte sul Metauro.

a. b.