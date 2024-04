Ecco “I racconti di Vasìnto“, anzi... “The Washington tales“ di Teobaldi

C’è da giurare che manco sotto tortura Paolo Teobaldi avrebbe intitolato un sul libro “The Washington tales“ e infatti quello che vedrà la luce domani pomeriggio si chiama per intero "The Washington tales - I racconti di Vasìnto" (come sempre edito dalle Edizioni e/o), che sarebbe non la traduzione, ma la dizione italo-pesarese di Washington.

Domani alle 17,30 nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi di piazzale Antaldi a Pesaro, Teobaldi parlerà della sua ultima opera con Donatella De Negri. "ll primo-narratore – dice il sito delle Edizioni e/o – viene registrato all’anagrafe come Washington, al pari di molti altri figli o nipoti di emigrati in Nord-America tra ‘800 e ‘900... i racconti di Vasìnto sono una raccolta, uno spolverio, un concentrato di vita vissuta: racconti e frammenti tragicomici, che toccano con mano pietosa la miseria dell’Italietta fascista, la guerra, la deportazione dopo l’8 settembre, la prigionìa in un campo di concentramento tedesco, il ritorno alla vita civile, i conti in sospeso, il lavoro e le avventure di un falegname: un artigiano raffinatissimo anche dal punto di vista narrativo". Serata da non perdere presentata dagli Amici della Biblioteca Oliveriana con l’Università dell’Età Libera. Ingresso libero, parola di Vasinto.