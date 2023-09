Ecco il drone subacqueo con braccio robotico made in Pesaro

Monitoraggio dei fiumi in piena, dei fondali marini per la lotta all’inquinamento e l’indagine sui cambiamenti climatici: c’è un drone made in Pesaro che sta facendo parlare di sé, una innovazione tecnologica che ha attratto in questi giorni le telecamere Rai 1 "Linea verde" che sono state in città proprio per documentare questa novità made in Pesaro. Il celebre programma della Rai parlerà di "Pesaro città dell’innovazione" e documenterà infatti le capacità di questo robot che anche la cittadinanza potrà scoprire recandosi in questi giorni al porto, per tutto il mese di settembre. Si tratta di un drone subacqueo (Rov opportunity”) e del suo braccio robotico (“R-Alpha”) realizzato da "The sea opportunities srl" azienda di Pesaro con sede in via Lombardia, che si occupa di ultime tecnologie subacque per fornire i servizi necessari per la salvaguardia dei nostri mari e fiumi in piena sicurezza per l’uomo e per l’ambiente. "Il braccio robotico – dicono i responsabili – ha cinque funzioni, è realizzato dalla Reach Robotics ed è presentato esclusivamente in Italia dalla “The Sea Opportunities Srl“. Può esser installato sul ns Rov Opportunity e quindi consentire di eseguire non solo ispezioni visive, ma anche lavori subacquei di precisione senza mettere a repentaglio né l’operatore che lo utilizza né l’ambiente di lavoro. Le cinque funzioni permettono di eseguire dei movimenti molto precisi e fluidi come un vero braccio umano: R-Alpha 5 può, ad esempio: recuperare oggetti, come reperti archeologici, dal fondo del mare fino a 300 metri di profondità, prelevare campioni di sedimento dai fondali, tagliare cime e cavi in acciaio di medie dimensioni, ma anche effettuare controlli non distruttivi sulle piattaforme in mare sia per "Oil & gas" che per i parchi eolici in mare. Potrete provarlo presso il porto di Pesaro a bordo dell’imbarcazione “The life” fino al 30 settembre. La The Sea Opportunities Srl nata nel marzo del 2017, è oggi una azienda innovativa in grado di fornirerobotica subacquea e di superficie". Alessio Canalini, socio fondatore, archeologo subacqueo con una grande passione per il mare ed esperienza nel settore delle tecnologie subacquee da almeno 15 anni, anticipa la prossima innovazione dell’azienda: "Etica Ip, in grado di monitorare a basso impatto ambientale il mare ed il suo fondale. Sarà presentata qui a Pesaro con l’inizio del nuovo anno".

Davide Eusebi