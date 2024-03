Elezioni: quelli che ritornano. Zanotti candidato con Forza Italia

Marco Zanotti scende di nuovo nell’agone politico. Alle prossime amministrative correrrà nella lista di Forza Italia, nella coalizione di centrodestra, a supporto del civico Marco Lanzi, candidato sindaco. Classe 1946 Zanotti, da manager, per 33 anni è stato il direttore generale della Febal cucine Spa. Al grande pubblico il suo volto rievoca le amministrative del 2004 quando da candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, La Casa delle Libertà, tentò di strappare al governo della sinistra, la città. A Pesaro, quell’anno furono depositate 18 liste per otto candidati a sindaco (Luca Ceriscioli, Carlo Lucarelli, Marco Zanotti, Giancarlo Scriboni; Cristina Cecchini, Anna Guerra; Giorgio Montaccini, Massimo Rinaldi). Vinse Ceriscioli con il 56,13% mentre Zanotti (19,71%) e Lucarelli (17,86%) hanno finito di spartirsi i voti.

A coinvolgere Zanotti nella corsa alle amministrative di giugno è stato Giammarco Cecconi, segretario comunale Fi e capolista. "Siamo contenti. Il nome di Marco Zanotti è un nome di peso che inseriamo in una lista, quella che stiamo preparando, piena di professionalità e di esperienza". Cecconi, professore di lettere, veterano della politica con oltre 30 anni di esperienza amministrativa, già sindaco di Petriano, sta mettendo insieme la squadra: "Siamo consapevoli – spiega con accanto Zanotti – che il ruolo di Forza Italia in questa competizione elettorale è importante e vogliamo giocare il nostro ruolo con determinazione ed efficacia. Abbiamo iniziato da settimane ad elaborare con i tesserati e gli attivisti di Forza Italia un nostro programma elettorale che punta ad ottenere una città più sicura, più pulita con meno buche ed con una viabilità efficiente. Puntiamo ad avere una amministrazione attenta al bisogno dei cittadini e che sappia coinvolgere in modo serio i giovani e i consiglieri di quartiere nelle decisioni da prendere. Siamo sicuri che questa sia la strada giusta e mai come questa volta Forza Italia e il centrodestra tutto, vedono la vittoria a portata di mano. Non ci faremo sfuggire questa opportunità che i cittadini di Pesaro attendono da troppo tempo e che meritano". Il forte desiderio di garantire l’alternanza di governo a Pesaro è stata una leva determinante per Zanotti: "Questa città è governata da oltre 70 anni dalla sinistra – dice Zanotti – il cambiamento è certamente utile. Metto a disposizione le mie capacità di gestione e il mio contributo esperienziale".

Solidea Vitali Rosati