Emanuele torna a Fano e gira un film. L’attore e regista è una stella in Francia

FANO

Fano protagonista del film ’Kaire!’ (Rallegrati!) del regista Emanuele Giorgi, attore fanese diventato una star della tv francese grazie al programma ’Plus belle la vie’ di France 3. Da oggi il cast inizierà a girare tra le vie della città e all’interno del palazzo comunale il trailer di quello che diventerà un cortometraggio. Proprio con ’Kaire!’, sua prima sceneggiatura, Giorgi ha vinto a Parigi una borsa molto importante dell’Adami, l’ente che si occupa della tutela dei diritti d’immagine degli attori, e ha rifiutato le proposte di alcune case di produzione che gli offrivano di girare il film non a Fano ma in Provenza. Giorgi non ha ceduto: il ciak sarà a Fano. Le riprese dureranno due giorni, oggi e domani, per dar vita ad un trailer che servirà per trovare i finanziatori italiani o francesi del film che sarà realizzato in bianco e nero seguendo il modello della commedia all’italiana. Le prime riprese saranno all’interno della residenza municipale, in particolare all’ufficio anagrafe a cui si rivolgere il protagonista, che dopo aver deciso di rientrare in Italia, deve rinnovare la propria carta d’identità. Protagonista è lo stesso Emanuele Giorgi, allo sportello ci saranno Giorgia Trasselli, grande attrice di teatro, conosciuta al grande pubblico come la tata di Casa Vianello. Dietro un altro degli sportelli comunali ci sarà l’attore fanese Marco Florio. Prevista la partecipazione di tre noti professori fanesi Samuele Giombi, Paolo Lombardi e Pino Panajoli. Domani le riprese proseguiranno in città, nel centro storico e nel parcheggio adiacente all’ex chiostro di Santa Teresa. Preclusa la possibilità di girare alla Corte Malatestiana, per la mancata autorizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Nell’equipe tecnica, oltre Giorgi, ci sono Filippo Quintini, Giovanni Furlani, Michele Conti , Valentin Monge, Ducan Monge, Cécile Mazeas, Iorio, Silvestro Viale, Alberto Fanelli, Barbara Pefetto (trucco-parrucco), Aymeric Louis.

"Mi piacerebbe – ha commentato il sindaco Serfilippi – aprire con Giorgi una collaborazione durata visto che si tratta di un attore molto affermato in Francia".

Anna Marchetti