Emilio Antonioni pittore in un documentario

Nuovo appuntamento in uno degli alberghi di Alessandro Marcucci Pinoli. Oggi alle ore 17,30 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro, si terrà la proiezione del documentario: “Solitudine, Emilio Antonioni pittore“. La visione si svolgerà alla presenza degli eredi di Emilio Antonioni e grazie al Cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro, aderente alla Fedic (Federazione italiana dei Cineclub) il documentario si avvale del commento della storica dell’arte Grazia Calegari e della regìa di Giorgio Ricci. La durata è di venti minuti. A coloro che interverranno e che desiderano avere una copia del documentario gli organizzatori consigliano di portare una chiavetta usb per poter trasferire il filmato. Inoltre per chi volesse c’è la possibilità di fermarsi a cena: per la prenotazione il telefono è 339 5682807 anche con messaggio. Ingresso libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

l. d.