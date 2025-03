Exploit Viridissima Apecchio. Abbattuta la corazzata

Apecchio 4Atletico Mondolfo 0

V. : Fabbri, Berardi, Ruci N., Scardacchi (78’ Diop), Ruci L., Stefanini, Candiracci, De Santis (75’ Materni), Pica (90’ Xherrahi), Fall, Smacchia. All. Tulipani

A. MONDOLFO: Ottaviani, Paquinelli, Orciani, Rossini, Nicolini, Scrosta, Giri, Marconi, Tinti, Messina, Serfilippi. All. Castignani-Bombagioni M.

Arbitro: Biagini di Pesaro

Reti: 1’ e 83’ Pica, 77’ Fall, 85’ Materni

Note: espulso Rossini

Testacoda sorprendente. Finisce con un netto 4-0 il match tra il fanalino di coda Apecchio e Mondolfo capolista. La Viridissima scende in campo senza timore reverenziale alcuno, tant’è che passa subito in vantaggio grazie alla rapacità di Pica, capace di convertire in rete una deviazione nata da un tiro di Smacchia sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Mondolfo reagisce, ma Serfilippi è costretto a uscire per infortunio. All’inizio della ripresa, ancora sull’1-0, Fabbri compie una parata che si rivelerà determinante per le sorti della gara. Poi, complice l’espulsione per doppia ammonizione di Rossini e il Mondolfo sbilanciato in avanti, alla ricerca del pareggio, le ripartenze gialloblù si rivelano fatali. Alla mezz’ora Smacchia arriva sul fondo e mette in mezzo per Fall che a portiere battuto infila in rete. Pochi minuti dopo la Viridissima ripeterà l’azione con Pica a finalizzare e formalizzare una vittoria che mancava dalla partita di andata contro il Muraglia.