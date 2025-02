Fano domina un coriaceo Babbucce, doppietta di Giovanelli

Babbucce 1

Fano Calcio 3

Babbucce (4-4-2): Rossi, El Berni H (45’ pt Catano), Federici, Zoppi, Anatrelli, Scapoli, Laabboubi (43’ st Torrente), Fraternale (29’ st Vanni), Spinelli, Pasculli (37’ st Magnani), Castellani. A disp. Budassi, 13 Bacchiani, 14 Fabbri, 15 Sabatini, 19 El Berni M.. All. Lorenzo Bacchiani

Fano Calcio (4-3-1-2): Sodani, Bianchi, Nodari, D’Anzi, Incerti; Niang, Omiccioli, Mea (24’ st Patrignani); Palazzi; Guye, Giovanelli (24’ st Giampaoli). A disp. Giulini, Casoli, Manuelli, Orazi, Ricci, Apezteguia. Bonazzelli. All. Spendolini.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Reti: 38’ pt e 40’ pt Giovanelli, 14’ st Gueye, 21’ st Catano.

Note: pomeriggio grigio, terreno discreto, spettatori 100. Ammoniti: D’Anzi, Giovanelli, Laabboubi, Fraternale, Mea, Federici. Espulso al 43’ st Bianchi. Angoli 3-2, recuperi 2’ + 4’.

Prosegue inarrestabile la marcia della capolista Fano Calcio che sul campo di Tavullia si sbarazza di un Babbucce che lotta fino all’ultimo per mettere in difficoltà i più quotati ospiti.

Granata che si presentano senza Guei e Sabatini infortunati, ma con Sodani e Incerti al rientro. Sono proprio i padroni di casa ad avere l’occasione d’oro per passare in vantaggio all’11’ ma Castellani da due passi si impappina davanti al portiere Sodani.

Scosso dallo spavento il Fano inizia a macinare gioco e occasioni: Nodari di testa al 26’ impegna l’estremo difensore Rossi che si ripete al 36’ su incornata di Gueye. L’esperienza di Omiccioli si dimostra al 38’ quando batte velocemente una punizione per Giovanelli il cui diagonale non perdona.

L’attaccante fanese sigla la sua doppietta due minuti dopo: entra in area sulla sinistra, si libera del marcatore e infila da due passi Rossi per la seconda volta. Nella ripresa è ancora Giovanelli al 13’ a sbagliare il pallonetto, ma un minuto dopo è Gueye a siglare il 3-0 per i fanesi sulla ribattuta sempre di Giovanelli.

Il Babbucce non demorde e al 21’ accorcia le distanze con Catano che raccoglie un pallone scodellato al limite dell’area piccola.

Sulle ali dell’entusiasmo i locali insistono e al 23’ Laabboubi riesce a tirare fuori prima di essere steso, con i compagni che invocano il rigore.

A questo punto il Fano è bravo a sterilizzare la partita senza più correre altri rischi nonostante l’espulsione di Bianchi che avviene nei minuti finali.

Silvano Clappis