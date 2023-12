Finalmente spuntano i tartufi che pesano più di un chilo

In vista dello stop alla ricerca e raccolta del tartufo bianco pregiato – che nelle Marche è previsto per il prossimo 20 gennaio – spuntano tartufi record. E‘ dell’altro ieri il ritrovamento nel territorio al confine tra la provincia di Pesaro-Urbino e quella di Perugia di un maxi tartufo di 1 chilo e 100 grammi e altri due splendidi esemplari pesavano quasi sette ettogrammi ciascuno. Il luogo esatto è chiaramente tenuto segreto.

A darne la notizia Giuliano Martinelli, presidente di Cna Umbria Agroalimentare, a capo di una delle più importanti aziende di trasformazione del tartufo con sede a Pietralunga confinante con Apecchio, la Giuliano Tartufi, che ha postato nei social una foto con le tre “pepite d’oro“ assieme al figlio Giulio e alla compagna Elisa Ioni, esperta tartufaia. Giuliano Tartufi è stato uno dei protagonisti della recente Mostra del Tartufo di Apecchio partecipando con un rifornitissimo stand di tartufo bianco. Una stagione quella del tartufo che sta svolgendo al termine ma che è stata giudicata da tutti gli addetti ai lavori: dai tartufai ai commercianti, “buona“ riservando come nel caso del maxi tartufo piacevoli sorprese. Il prezzo in questo periodo vicino alle feste di Natale e di Capodanno è risalito leggermente: 1.300 euro al chilo (per i tartufi da 1 etto in su), ma dimezzato rispetto alle ultime stagioni. Il calendario vede la chiusura della ricerca e raccolta del tartufo Bianco al 15 gennaio per l’Abruzzo e la provincia di Mantova, il 20 gennaio per l’Emilia Romagna e le Marche, il 31 gennaio la provincia di Pavia e il Piemonte, tutte le altre regioni il 31 di gennaio.ù

Molto probabilmente il tartufo di 1 chilo e cento oltre agli altri due, sarà tagliato sulle tagliatelle di un ricco buongustaio (diversi in questo caso se si considera che bastano 20 grammi a piatto). I bene informati dicono che i tartufi abbiano già preso il volo per paesi esteri. Di certo per l’acquirente sarà un profumato Natale. Amedeo Pisciolini