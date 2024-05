Fino a domenica la grande festa del rinascimentale Trionfo del Carnevale

Musici, giocolieri e giullari. Ma anche botteghe, sfide a cavallo, competizioni per grandi e piccini, locande con menu antichi. Ogni anno, il secondo fine settimana di maggio, Fossombrone si tuffa nel Rinascimento con una grande festa, “Il Trionfo del Carnevale“. In occasione di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, grazie a numerose collaborazioni, la manifestazione è decollata lunedì 6 e si concluderà domenica: una intera settimana con un calendario di eventi che raccontano le diverse sfaccettature all’origine di questa rievocazione e immergono i visitatori e l’intera città in un’atmosfera di cultura, spettacolo, buon cibo e tanto divertimento. La rievocazione storica è organizzata dalla Pro Loco Forum Sempronii, con il patrocinio del Comune e la collaborazione degli 11 quartieri della città. E sostenuta da Confcommercio Marche Nord: visto che Fossombrone è tra le primissime località ad aver aderito all’Itinerario della Bellezza. Il ricco programma del week-end è stato presentato alla Confcommercio, dal direttore generale Amerigo Varotti con il sindaco Massimo Berloni, il presidente della Pro loco Diego Tramonti e Fosca Mari, sempre dell’associazione forsempronese.

Oltre 1.000 figuranti in abiti rinascimentali animeranno le vie e i quartieri addobbati a tema con gli storici stemmi di borghi, ville e castelli dell’epoca. Saranno allestiti il mercato rinascimentale, i banchi dei mestieri, gli arcieri, gli spettacoli di fuoco e i voli dei rapaci. Venerdì 10 maggio alle 17,30 alla chiesa di san Filippo convegno promosso per discutere sull’eterno enigma del bello; alle 18 alla Casa caffè Cosa c’è Dop, conduce il sommelier Otello Renzi. Info 0721 740159; alle 20 Centro Storico di Fossombrone – Aspettando il Trionfo, corsa dei biroccini e apertura locande. Sabato 11 alle 11 visita alla Cattedrale al cui interno si possono ammirare quadri di Cantarini, Guerrieri, Ridolfi, Diamantini; dalle 13 alle 2 di notte Trionfo del Carnevale.; domenica 12 dalle 12 alle 24.

Chi vincerà l’ambito Palio del Cardinale? La mattina si svolgerà il Palio dei Bambini e dei Mezzani. Oltre alle finali dei giochi storici, al Campaccio si disputerà la “Rara et bella cursa all’anello“, una competizione fra i più abili cavalieri; alle 10 punto di ritrovo Villaggio Fiorito di Torriccella per camminata con storytelling, curata da Alessandra Mindoli. A conclusione aperitivo a offerta libera, organizzato dall’associazione culturale “Torricellum“. Prenotazione obbligatoria 346 6684000. Ulteriori informazioni: trionfodelcarnevale.it

l. d.