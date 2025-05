Forse è davvero la volta buona: "Galleria Roma, nuova vita. Lavori al via da settembre"

Partiranno ufficialmente a settembre i lavori di riqualificazione della Galleria Roma. A confermarlo è l’assessore alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi, che ieri ha incontrato le attività economiche della zona per presentare loro il cronoprogramma dell’intervento che prevede un investimento da parte dell’amministrazione comunale di 300mila euro.

"Tempi, progetto e benestare entusiasta dei commercianti ci sono – dice Pozzi –. Ora siamo in attesa di avere l’ok ufficiale da parte del condominio sulla convenzione e sui progetti inviati da qualche settimana, per poi partire con i lavori subito dopo l’estate, realizzando un restyling luminoso che darà nuova vita ad uno spazio scuro, tetro e in parte degradato".

Pozzi aggiunge: "Siamo davvero agli sgoccioli – spiega l’assessore alle Nuove Opere – e subito dopo il Rossini Opera Festival daremo il via a un intervento attesissimo non solo da chi ci vive e lavora, ma da tutta Pesaro". L’incontro con i commercianti della Galleria è stato voluto dell’assessore Pozzi: "Alla presentazione dei lavori che saranno eseguiti – dice – i presenti si sono detti entusiasti. Il progetto è piaciuto molto e non vedono l’ora venga iniziato quanto prima. Ci siamo concentrati sui tempi per creare meno disagio possibile – aggiunge Pozzi –. Per questo avvieremo il cantiere a settembre, dopo il Rossini Opera Festival e svolgeremo le lavorazioni più impattanti entro i primi 3 mesi. In questo modo, le operazioni saranno più "gestibili" per le attività della Galleria".

Un modo anche per non andare a creare disagi durante le festività natalizie, come aveva spiegato lo stesso assessore qualche settimana fa. Galleria Roma, che è uno spazio privato a uso pubblico, dopo i lavori di restyling presenterà due novità: la pavimentazione, "che sarà composta da lastre in gres effetto pietra da 40x80 e 120x60 centimetri e la più scenografica parte del progetto elettrico illuminotecnico, che riempirà la Galleria con sfere bianche che scendono dal soffitto a lucernaio e ridarà luce ai quattro ingressi di piazzale Lazzarini, via Curiel, via Cattaneo e Borgo mozzo. Ma non solo – conclude l’assessore alle Nuove Opere – abbiamo previsto delle sedute singole, una maggior accessibilità garantita dalla realizzazione di due rampe e dal rifacimento del marciapiede di via Cattaneo e un "sistema verde" concepito all’interno di fioriere circolari in ferro zincate e verniciate a caldo".

All’incontro con i commercianti di Galleria Roma era presente anche l’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, che insieme all’assessore Pozzi aggiunge: "Il risultato a cui abbiamo puntato – spiegano – è quello di un restyling di grande impatto, capace di trasformare un luogo cupo che non invoglia il passaggio, in una galleria commerciale di pregio della città, che siamo certi favorirà anche l’affitto dei locali commerciali e migliori frequentazioni. L’obiettivo è dare finalmente una forte identità a un posto che ne è in cerca da tempo".