Fossombrone, Natale con trenino e luminarie: ecco le date

Sarà un Magico Natale che "rilancia", quello che si prepara a Fossombrone sotto gli auspici del Comune e con la collaborazione di Pro loco Forum Sempronii, associazione commercianti e associazione ristoratori.

"Se altri mi pare stiano tirando il freno - spiega infatti il vicesindaco Michele Chiarabilli - noi invece puntiamo a rilanciare".

Se molti aspetti sono ancora da definire, la fisionomia generale del Natale forsempronese 2024/25 è più o meno già delineata. Le luminarie, col tradizionale albero di Natale "in piazza", saranno accese già dal 30 di novembre. Dopodiché, il 7 dicembre, farà il suo debutto il trenino di Natale: sulle sue carrozze potranno salire i bambini accompagnati da mamma o papà. Il percorso sarà da Porta Fano al municipio. Il giorno dopo, l’8 dicembre, prenderà il via lo spettacolo di neve, musica e luci che va sotto il nome di "Snow & Show". Luci, suoni e colori che riempiranno gli occhi dei bambini, soprattutto, ma chissà, forse riusciranno anche a far tornare bambini i grandi, che con questi chiari di luna non è poco.

Il "Natale che non ti aspetti" forsempronese durerà, come sempre, dal 30 novembre al 6 gennaio. In questo periodo i negozi seguiranno un orario speciale, rimanendo aperti fino alle 8 di sera e anche la domenica. I ristoratori, dal canto loro, si sfideranno a colpi di sontuosi menù natalizi. L’investimento previsto da parte del Comune si aggira sugli 80 mila euro (una parte sarà a carico dei commercianti).

