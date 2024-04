"Fossombrone, potevamo anche vincerla"

Il Fossombrone è ritornato dal ‘Bianchelli’ di Senigallia con un punto che smuove la classifica e dà sostanza al raggiungimento dell’obiettivo finale, quello della salvezza. Un Fossombrone come sempre bene messo in campo e che ha saputo sopperire alle assenze con il cuore e la voglia di mettersi in mostra da parte di tutte le sue componenti. "Abbiamo fatto una grande prestazione contro un’ottima squadra – dice il giorno dopo il direttore generale Marco Meschini – siamo stati attenti e in partita per tutto il tempo, ora dovremo essere bravi a recuperare le energie perse e concentrare tutte le nostre forze sui prossimi avversari". "È stata una partita molto combattuta e credo che il risultato alla fine sia stato giusto – ha sottolineato l’allenatore del team metaurense Michele Fucili – la squadra ha dato il massimo che poteva visto anche le assenze, i ragazzi hanno messo in campo ancora una volta tutto quello che avevano e abbiamo finito con tanti giocatori acciaccati che ora speriamo di ricuperarli per domenica prossima. Siamo stati bravi a limitare la Vigor non concedendole tantissime occasioni e nello stesso tempo siamo stati anche propositivi e a tratti abbiamo cercato di trovare delle situazioni importanti. Alla fine siamo rimasti in dieci per la doppia ammonizione di Rovinelli però a tempo scaduto l’occasione di Calvosa grida vendetta e con un pizzico di malizia in più potevamo coronare un prestazione che sarebbe stata da ricordare, ma in questo momento non dobbiamo rammaricaci più di tanto e piuttosto pensare alla prossima partita, chiaramente un risultato a Senigallia comunque positivo ci deve dare grandi stimoli anche perché l’abbiamo meritato, un plauso ai ragazzi, c’è da tenere duro e domenica abbiamo un altro scontro che potrà indirizzare le sorti del nostro campionato per questo finale". L’avversario di domenica sarà l’Atletico Ascoli, una squadra che il Fossombrone conosce molto bene e che ha battuto il Vastogirardi per 3 a 1.

Giovanili. Vittoria casalinga nello scorso fine settimana contro L’Aquila (3 a 1) per la Juniores di mister Canestrari. La prima rete del Fossombrone era arrivata la 26’ con un gol di Aguzzi, il raddoppio al 19’ del secondo tempo con Ragni abile di testa a mettere alle spalle del portiere del L’Aquila, che poi ha accorciato le distanze con un colpo di testa su corner. Ancora uno scampolo di partita ed è arrivato il definitivo 3 a 1 con Tolomei. La Juniores ora è al 6° posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla zona playoff.

Amedeo Pisciolini