Già 727 alla Collemarathon. In gara anche due sindaci

A un mese dall’evento sono già 727, in rappresentanza di 18 nazioni diverse, gli iscritti alle tre prove della 20esima ColleMar-athon, in programma per il 5 maggio, e tra questi ci sono anche il sindaco di Fano Seri, intenzionato a sciropparsi tutti i 42,195 chilometri della gara più lunga, e il suo collega di Mondolfo Barbieri, che invece si cimenterà sui 21 km. Numeri e curiosità emersi durante la presentazione della ColleMar-athon 2024 tenutasi ieri a Villa La Cerbara di Fossombrone, a cui hanno partecipato il presidente Fidal Marche Simone Rocchetti, Fabrizio Tito del Coni, il consigliere regionale Luca Serfilippi, Damiano Bartocetti, Massimo Seri, Barbara Brunori, Antonio Sebastianelli, Nicola Barbieri e il vicesindaco di Mondavio Davide Albani.

Accanto a loro, testimonial e amici della ColleMar-athon: Ulderico Lambertucci, 78enne, reduce dalla camminata Loreto-Lourdes in 29 giorni; l’atleta in carrozzina Luca Panichi; la mezzofondista Eleonora Vandi; Erica Villa, podista speciale sulla sedia a rotelle; Valeria Baldassarri, campionessa italiana master 2022 nei 5.000; Luca Lepri, fondatore dell’associazione ‘LL-Oltre l’ostacolo’, il giornalista Massimiliano Barbadoro, l’ex campione italiano paralimpico di maratona Michele Baldelli; la professoressa Elena Barbieri e la dottoressa Rita Emili ideatrici del progetto ‘MoviS, movimento e salute oltre la cura’ per le pazienti con pregresso tumore mammario.

La maratona si svolgerà sul classico itinerario che da Barchi (partenza alle 9) attraversa Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna, con la finish line all’Arco di Augusto. Contemporaneamente alla prova regina scatterà da Mondolfo l’Half ColleMar-athon (la mezza maratona) che quest’anno vivrà un’edizione speciale, perché sarà valida come Campionato Italiano Paralimpico. E sul percorso della ‘mezza’ si svilupperà anche la ‘Hola Rimba, camminata contro il mieloma’. Alle 9 partirà pure la corsa di 10 km, con start dalla Tombaccia e arrivo, come tutte le altre prove, all’Arco d’Augusto.

"Siamo orgogliosi che la nostra maratona dei valori abbia raggiunto la 20esima edizione", ha detto il presidente Annibale Montanari; e a proposito di valori, l’imprenditore Lorenzo Campanelli della LC Mobili, main sponsor, ha svelato che legata alla ColleMar-athon il 5 maggio si svolgerà a Fano anche la ‘Corsa degli speciali’ per diversamente abili.