Giorgia Latini sarà eletta al congresso regionale della Lega Marche

Lega Marche al congresso regionale. La candidata alla guida del partito è la parlamentare Giorgia Latini. Che ha avuto la meglio sul commissario regionale Mauro Lucentini che in questo mese ha traghettato il partito fino al congresso di stamane al PalaCongressi di Loreto. "Porto a termine questo lavoro che mi è stato affidato circa un mese fa. Pur avendo dato disponibilità a candidarmi per la carica di segretario regionale, abbiamo reputato opportuno – dice Lucentini – optare per la candidatura di Giorgia Latini per la segretaria. Riconosciamo a lei indubbie capacità amministrative e politiche". L’ordine del giorno prevede anche l’elezione del consiglio direttivo regionale.