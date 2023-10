Giornata a tutto skate, partecipanti da mezza Italia in via dell’Acquedotto Il JamFoja Festival arriva in città con skate contest, dj set, breakdance, arti miste, pump track in mtb e giochi tradizionali Uisp. Gratuito e aperto a tutti, l'evento si terrà in via dell'Acquedotto dal mattino. Info su Whatsapp al 3664467164.