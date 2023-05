Giornata mondiale gioco Tanti eventi oggi alla Data

Si apre oggi alle 14 la Giornata mondiale del gioco che si svolgerà anche ad Urbino, iniziativa organizzata dalla Ludoteca Club Iddu, Proloco e Comune di Urbino alla Data. "Fino a domenica saranno tre giornate all’insegna di giochi di ruolo e da tavola ma anche didattica ludica. Alla Data, aperto a tutti liberamente, non mancheranno gli editori e i creatori di alcuni giochi – spiega il presidente della ludoteca Fabio Paolucci –. Noi siamo presenti e quindi proponiamo alcune novità. Vi aspettiamo, a tutti e di tutte le età, oggi e sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte".

"La Proloco è lieta di aiutare questa manifestazione che è in crescita e ci fa scoprire il lato culturale del gioco – prosegue Nicola Betti, presidente della Proloco di Urbino –. È un segmento con molti punti di crescita. Non mancheranno le conferenze che saranno seguibili in presenza oppure sulle pagine social di Club Iddu e Proloco".

"Un grazie all’associazione Club Iddu e Proloco Urbino per l’impegno che mettono in questa manifestazione, una festa arrivata all’8ª edizione e che si rinnova sempre. Una manifestazione che si arricchisce con lo street food a Borgo Mercatale", conclude Laura Scalbi consigliera con delega alle politiche giovanili.

Francesco Pierucci