Giuseppe Biagetti nuovo direttore dell’Isia. Prende il posto di Jonathan Pierini

Giuseppe Biagetti è il nuovo direttore del’Isia di Urbino. Già docente dell’Istituto superiore per le industrie artistiche succede a Jonathan Pierini. Biagetti, urbinate, resterà in carica fino al 2026 e il suo ruolo alla direzione della Scuola sarà attivo dal primo novembre di quest’anno, come si legge nella comunicazione ufficiale pubblicata sul sito istituzionale e firmata dalla presidente Alessandra Baronciani. "A conclusione delle operazioni di scrutinio svoltesi in data 14 settembre 2023 ed esaminati i documenti trasmessi dalla Commissione Elettorale in data 15 settembre 2023 si comunica che il candidato Biagetti ha ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse come previsto dal bando elettorale e risulta, pertanto, eletto quale Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino per il Trienno 2023-2026". L’istituzione di alta formazione urbinate è una eccellenza nel campo della formazione riconosciuta a livello globale, come testimoniato dalla provenienza degli studenti, rilasciando ogni anno grafici e manager del settore che ricoprono ruoli leader nel mondo della creatività e dell’arte.

fra. pier.